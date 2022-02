Smolov, prvý ruský futbalista, vyjadril nesúhlas s inváziou Ruska

Kyjev/Moskva 24. februára (TASR) - Fjodor Smolov je prvý ruský futbalista, ktorý sa vo štvrtok verejne vyjadril proti ruskej invázii na územie Ukrajiny. Tridsaťdvaročný zakončovateľ Dinama Moskva v príspevku na sociálnej sieti Instagram pod prázdny obrázok s čiernym pozadím napísal "Nie vojne".



Ruské pozemné sily začali vo štvrtok v skorých ranných hodinách vstupovať na územie Ukrajiny. Tanky a iná ťažká technika prekročili hranicu v niekoľkých severných regiónoch a na juhu z ukrajinského polostrova Krym.



Súdržnosť so svojou krajinou vyjadrili aj viacerí ukrajinskí futbalisti. Oleksander Zinčenko pre britské médiá uviedol, že Instagram zmazal jeho príspevok proti Vladimirovi Putinovi, v ktorom adresoval ruskému prezidentovi ostré slová.



O pomoc pri úniku z krajiny prosili spolu so svojimi rodinami vo videu na sociálnej sieti Twitter brazílski futbalisti ukrajinského Šachtaru Doneck a Dynama Kyjev. "Situácia je zúfalá. Prosíme vás o zverejnenie tohto videa, aby sa to dostalo k vláde. Hranice sú uzavreté, nie sú pohonné hmoty, čoskoro nebude ani jedlo a peniaze," povedal vo videu Junior Moraes, útočník Šachtaru Doneck. Brazílsky rodák je už reprezentant Ukrajiny, za ktorú odohral 11 zápasov a dal jeden gól.