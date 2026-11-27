< sekcia Šport
SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 37 rokov zomrel bývalý futbalový brankár
Ešte v októbri oslavoval s tímom majstrovský titul.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Reykjavík 27. novembra (TASR) – Bývalý islandský futbalový reprezentačný brankár Ingvar Jónsson zomrel vo veku 37 rokov. Ako na sociálnej sieti informoval klub Víkingur Reykjavík, Jónsson naposledy vydýchol v stredu v kruhu svojich najbližších.
Niektorí ľudia v komentároch pod príspevkom označili Jónssona za legendu islandského futbalu. Podľa televíznej stanice RÚV mu na jar diagnostikovali rakovinu. „Myšlienky celého klubu a všetkých fanúšikov Víkiguru sú s jeho rodinou a blízkymi,“ uviedol klub na sociálnej sieti.
Jónsson bol ako náhradník súčasťou islandského kádra na majstrovstvách Európy 2016. Vtedy Islanďania nadchli futbalových fanúšikov po celom svete svojím bojovým pokrikom a prekvapujúco sa prebojovali až do štvrťfinále.
S Víkingurom získal Jónsson štyrikrát titul islandského majstra a trikrát triumfoval v tamojšom pohári. Ešte v októbri oslavoval s tímom majstrovský titul. Podľa islandského verejnoprávneho rozhlasu po sebe zanechal manželku a tri deti.
Niektorí ľudia v komentároch pod príspevkom označili Jónssona za legendu islandského futbalu. Podľa televíznej stanice RÚV mu na jar diagnostikovali rakovinu. „Myšlienky celého klubu a všetkých fanúšikov Víkiguru sú s jeho rodinou a blízkymi,“ uviedol klub na sociálnej sieti.
Jónsson bol ako náhradník súčasťou islandského kádra na majstrovstvách Európy 2016. Vtedy Islanďania nadchli futbalových fanúšikov po celom svete svojím bojovým pokrikom a prekvapujúco sa prebojovali až do štvrťfinále.
S Víkingurom získal Jónsson štyrikrát titul islandského majstra a trikrát triumfoval v tamojšom pohári. Ešte v októbri oslavoval s tímom majstrovský titul. Podľa islandského verejnoprávneho rozhlasu po sebe zanechal manželku a tri deti.