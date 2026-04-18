SMUTNÁ SPRÁVA: Vo veku 68 rokov zomrel legendárny basketbalista
Autor TASR
Sao Paulo 18. apríla (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrel legendárny brazílsky basketbalista a člen Siene slávy Oscar Schmidt. V posledných rokoch života bojoval s nádorom na mozgu, informovala jeho rodina.
Schmidt patril k najlepším hráčom sveta, no nikdy si nezahral v zámorskej NBA. Reprezentanta Brazílie síce draftovali v roku 1984 New Jersey Nets, ale radšej sa rozhodol byť k dispozícii národnému tímu. V tom čase nemohli hráči NBA reprezentovať svoje krajiny. Do roku 2024 bol celosvetovo najlepším strelcom so 49.973 bodmi (na klubovej a reprezentačnej scéne), napokon ho v tejto štatistike prekonal LeBron James. Pre jeho výkony na palubovke si vyslúžil prezývku „Božia ruka“.
„Najväčšia hviezda v histórii brazílskeho basketbalu sa rozlúčila ako absolútna ikona tohto športu. Oscar Schmidt nebol len jedinečným hráčom, ale bol definíciou oddanosti, nadšenia a zanietenia pre tento šport. Jeho úmrtie zakončilo jednu éru,“ cituje agentúra AFP stanovisko Brazílskej basketbalovej konfederácie (CBB).
Schmidt sa zúčastnil na piatich olympijských hrách (1980 - 1996), doteraz je najlepším strelcom tohto podujatia s 1093 bodmi. Na čele streleckých tabuliek je tiež v rámci majstrovstiev sveta. Väčšinu hráčskej kariéry strávil na brazílskych palubovkách, ale zahral si aj v Taliansku a Španielsku. Hráčsku kariéru sa rozhodol ukončiť vo veku 45 rokov.
Medzinárodná basketbalová federácia (FIBA) zaradila Schmidta v roku 1991 medzi 50 najlepších hráčov sveta. Ako jeden z mála basketbalistov sa nachádza v Sieni slávy FIBA a tiež v Basketbalovej sieni slávy NBA.
