SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel majiteľ Fiorentiny Rocco Commisso

Na snímke Rocco Commisso. Foto: TASR/AP

V sobotu ráno to oznámili zástupcovia tímu aj americkej televíznej spoločnosti Mediacom Communications, ktorú založil Commisso.

Florencia 17. januára (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel majiteľ talianskeho futbalového klubu ACF Fiorentina Rocco Commisso.

V sobotu ráno to oznámili zástupcovia tímu aj americkej televíznej spoločnosti Mediacom Communications, ktorú založil Commisso. Neuviedli však príčinu úmrtia.

„Po dlhom období liečby nás opustil náš milovaný prezident a všetci smútime za jeho odchodom. Jeho láska k Fiorentine bola najväčším darom, ktorý si dal,“ napísal klub.
