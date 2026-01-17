< sekcia Šport
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel majiteľ Fiorentiny Rocco Commisso
Autor TASR
Florencia 17. januára (TASR) - Vo veku 76 rokov zomrel majiteľ talianskeho futbalového klubu ACF Fiorentina Rocco Commisso.
V sobotu ráno to oznámili zástupcovia tímu aj americkej televíznej spoločnosti Mediacom Communications, ktorú založil Commisso. Neuviedli však príčinu úmrtia.
„Po dlhom období liečby nás opustil náš milovaný prezident a všetci smútime za jeho odchodom. Jeho láska k Fiorentine bola najväčším darom, ktorý si dal,“ napísal klub.
