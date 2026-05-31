SMUTNÁ SPRÁVA Z NHL: Zomrel bývalý útočník Chicaga
Chicago 31. mája (TASR) - Bývalý hokejový útočník zámorskej NHL Dennis Hull, ktorý žiaril po boku svojho staršieho brata Bobbyho Hulla v Chicagu Blackhawks, zomrel v noci na sobotu vo veku 81 rokov. Informáciu oznámil jeho brat Garry.
Hullov synovec Bart Hull neskôr potvrdil jeho úmrtie na sociálnych sieťach. Následne vydal vyhlásenie aj majiteľ Blackhawks Danny Wirtz. Ďalšie podrobnosti neboli zverejnené.
Dennis Hull pomohol Kanade triumfovať v Summit Series v roku 1972. Až 13 zo svojich 14 sezón v NHL odohral za Chicago, pričom svoj posledný ročník strávil v tíme Detroit Red Wings. Päťkrát sa predstavil v Zápase hviezd NHL a v sezóne 1972/73 ho zvolili do druhého All-Star tímu ligy.
„Dennis si vybudoval výnimočnú kariéru založenú na schopnosti strieľať góly a na konzistentných výkonoch. Zanechal trvalú stopu nielen v organizácii Blackhawks, ale aj v samotnom hokeji. V celej lige bol známy svojimi mimoriadnymi schopnosťami, tvrdosťou a inteligenciou. Na ľade dominoval rovnako, ako bol obľúbený mimo neho. Svojím bystrým humorom často uvoľňoval atmosféru v kabíne a svojou srdečnosťou a pokorou dokázal každého privítať s otvorenou náručou,“ uviedol Wirtz podľa agentúry AP.
Počas kariéry nazbieral Hull v 959 zápasoch základnej časti NHL 303 gólov a 351 asistencií, spolu 654 bodov. V play off pridal ďalších 67 bodov v 104 stretnutiach.
