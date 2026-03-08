Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 8. marec 2026Meniny má Alan a Alana
< sekcia Šport

SMUTNÁ SPRÁVA Z NHL: Zomrel bývalý hráč Chicaga

.
Na archívnej snímke z 21. februára 2018 bývalý hokejista Troy Murray (vpravo) z Chicaga Blackhawks a hráč Chicaga Jonathan Toews sa zdravia pred zápasom zámorskej NHL Chicago Blackhawks - Ottawa Senators v Chicagu. Foto: TASR/AP

Dôvodom úmrtia bola rakovina, žiadne ďalšie podrobnosti nezverejnili.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Chicago 7. marca (TASR) - Bývalý hokejista Troy Murray z Chicaga Blackhawks zomrel vo veku 63 rokov. Informovala o tom agentúra AP, potvrdil to aj generálny riaditeľ klubu Danny Wirtz.

Murray odohral za Chicago 12 sezón, neskôr pôsobil ako analytik. S Coloradom Avalanche získal v roku 1996 Stanleyho pohár. Dôvodom úmrtia bola rakovina, žiadne ďalšie podrobnosti nezverejnili. „Naša organizácia je zlomená. Troy bol stelesnením klubu ďaleko za hranicami jeho neuveriteľnej hráčskej kariéry, pričom jeho prítomnosť bolo cítiť v každom kúte našej organizácie počas uplynulých 45 rokov,“ povedal Wirtz.
.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Marec sa hlási s počasím ako na objednávku

BOJ S PEKLOM V KONZERVÁRNI: Vyčíslené škody sú v miliónoch

HRABKO: EÚ je v prípade Iránu mimo hru, k slovu sa môže dostať neskôr

WINKLER: Každý vidí, ako funguje Bratislava, bude sa musieť rozhodnúť