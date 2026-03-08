< sekcia Šport
SMUTNÁ SPRÁVA Z NHL: Zomrel bývalý hráč Chicaga

Autor TASR
Chicago 7. marca (TASR) - Bývalý hokejista Troy Murray z Chicaga Blackhawks zomrel vo veku 63 rokov. Informovala o tom agentúra AP, potvrdil to aj generálny riaditeľ klubu Danny Wirtz.
Murray odohral za Chicago 12 sezón, neskôr pôsobil ako analytik. S Coloradom Avalanche získal v roku 1996 Stanleyho pohár. Dôvodom úmrtia bola rakovina, žiadne ďalšie podrobnosti nezverejnili. „Naša organizácia je zlomená. Troy bol stelesnením klubu ďaleko za hranicami jeho neuveriteľnej hráčskej kariéry, pričom jeho prítomnosť bolo cítiť v každom kúte našej organizácie počas uplynulých 45 rokov,“ povedal Wirtz.
