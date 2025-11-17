Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMUTNÁ SPRÁVA: Zlatá paralympionička zomrela vo veku 28 rokov

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Na paralympijských hrách v Tokiu si vybojovala zlato v individuálnej stíhačke na 3000 m vo svetovom rekorde a pridala dva bronzy - v cestných pretekoch i v časovke.

Autor TASR
Sydney 17. novembra (TASR) - Austrálska paralympionička Paige Grecová, zlatá medailistka v cyklistike z hier 2020 v Tokiu, zomrela vo veku 28 rokov. Jej rodina informovala, že príčinou smrti bol „náhly zdravotný problém“.

Grecová súťažila v cestnej i dráhovej cyklistike zdravotne znevýhodnených športovcov. Na paralympijských hrách v Tokiu si vybojovala zlato v individuálnej stíhačke na 3000 m vo svetovom rekorde a pridala dva bronzy - v cestných pretekoch i v časovke. Pripísala si aj viacero cenných kovov zo svetových šampionátov, naposledy získala bronz v tomto roku na cestných MS v Belgicku.

"Hoci sme jej stratou zdrvení, sme nesmierne hrdí na to, akým človekom bola a ako reprezentovala Austráliu," uviedla jej matka Natalie Grecová v oficiálnom vyhlásení, ktoré sprostredkovala agentúra AFP.
