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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel bývalý anglický reprezentant a ikona Arsenalu
Patril medzi klubové legendy londýnskeho Arsenalu, s ktorým získal prestížne double v sezóne 1970/71.
Autor TASR
Londýn 17. novembra (TASR) - Vo veku 81 rokov zomrel bývalý anglický futbalový reprezentant Peter Storey. Patril medzi klubové ikony londýnskeho Arsenalu, s ktorým získal prestížne double v sezóne 1970/71.
Storey bol variabilný stredopoliar a vedel zaskočiť aj v obrane. Za Arsenal odohral takmer celú kariéru, v rokoch 1965 - 1977 nastúpil v 501 dueloch a v tejto štatistike mu patrí 8. priečka v klubovej histórii. Iba v závere kariéry pridal niekoľko štartov za Fulham. Zahral si aj za anglickú reprezentáciu v 19 stretnutiach.
Klub svojej dlhoročnej opore vzdá úctu minútou ticha budúci týždeň pred duelom Ligy majstrov proti Borussii Dortmund. „Všetkých v Arsenale nás zarmútil odchod víťaza double Petera Storeyho. Naše spomienky sú s jeho rodinou a jeho milovanými,“ zverejnil Arsenal podľa AP.
Storey bol variabilný stredopoliar a vedel zaskočiť aj v obrane. Za Arsenal odohral takmer celú kariéru, v rokoch 1965 - 1977 nastúpil v 501 dueloch a v tejto štatistike mu patrí 8. priečka v klubovej histórii. Iba v závere kariéry pridal niekoľko štartov za Fulham. Zahral si aj za anglickú reprezentáciu v 19 stretnutiach.
Klub svojej dlhoročnej opore vzdá úctu minútou ticha budúci týždeň pred duelom Ligy majstrov proti Borussii Dortmund. „Všetkých v Arsenale nás zarmútil odchod víťaza double Petera Storeyho. Naše spomienky sú s jeho rodinou a jeho milovanými,“ zverejnil Arsenal podľa AP.