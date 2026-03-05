< sekcia Šport
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel bývalý bundesligový brankár
Koch odchytal v Bundeslige 213 zápasov, ďalších 165 štartov si pripísal v druhej nemeckej lige.
Autor TASR
Düsseldorf 4. marca (TASR) - Vo veku 54 rokov zomrel na rakovinu pankreasu bývalý nemecký futbalový brankár Georg Koch. Informovala o tom agentúra DPA.
Koch odchytal v Bundeslige 213 zápasov, ďalších 165 štartov si pripísal v druhej nemeckej lige. Hral za Fortunu Düsseldorf, Kaiserslautern, MSV Duisburg a v Holandsku za PSV Eindhoven. Naposledy v sezóne 2022/2023 pracoval ako tréner brankárov v treťoligovom tíme FC Viktoria Kolín nad Rýnom. Rakovinu mu diagnostikovali v roku 2023 počas rutinnej kontroly.
