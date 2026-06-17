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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel skvelý bývalý futbalista a úspešný tréner
Po ukončení aktívnej kariéry pracoval aj ako športový riaditeľ a televízny expert.
Autor TASR
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Brest 17. júna (TASR) - Vo veku 58 rokov zomrel Eric Roy, tréner francúzskeho futbalového klubu Stade Brest. Úmrtie oznámil klub v stredu večer, približne mesiac po skončení sezóny Ligue 1, v ktorej jeho zverenci obsadili 11. miesto. Podľa vyhlásenia rodiny bojoval s rakovinou pankreasu.
Roy počas hráčskej kariéry pôsobil vo francúzskych kluboch Nice, Toulon, Lyon a Marseille, sezónu 1999/2000 strávil v anglickom Sunderlande. Po ukončení aktívnej kariéry pracoval aj ako športový riaditeľ a televízny expert. Trénerom Brestu sa stal začiatkom roka 2023 po krátkom pôsobení vo funkcii športového riaditeľa vo Watforde.
Po svojom príchode zachránil klub v Ligue 1 a v sezóne 2023/2024 ho doviedol k senzačnému tretiemu miestu, ktoré znamenalo historický postup do Ligy majstrov. Brest následne postúpil až do play off vyraďovacej časti súťaže. Roy viedol mužstvo v 143 zápasoch, z ktorých 60 vyhral.
„Je ťažké nájsť slová, ktoré by vyjadrili všetok smútok po odchode nášho trénera Erica Roya. Bol inšpiratívnym človekom, ktorého si fanúšikovia vážili a milovali. Pomohol napísať najkrajšie kapitoly histórie nášho klubu,“ uviedol Brest vo vyhlásení podľa DPA.
Roy počas hráčskej kariéry pôsobil vo francúzskych kluboch Nice, Toulon, Lyon a Marseille, sezónu 1999/2000 strávil v anglickom Sunderlande. Po ukončení aktívnej kariéry pracoval aj ako športový riaditeľ a televízny expert. Trénerom Brestu sa stal začiatkom roka 2023 po krátkom pôsobení vo funkcii športového riaditeľa vo Watforde.
Po svojom príchode zachránil klub v Ligue 1 a v sezóne 2023/2024 ho doviedol k senzačnému tretiemu miestu, ktoré znamenalo historický postup do Ligy majstrov. Brest následne postúpil až do play off vyraďovacej časti súťaže. Roy viedol mužstvo v 143 zápasoch, z ktorých 60 vyhral.
„Je ťažké nájsť slová, ktoré by vyjadrili všetok smútok po odchode nášho trénera Erica Roya. Bol inšpiratívnym človekom, ktorého si fanúšikovia vážili a milovali. Pomohol napísať najkrajšie kapitoly histórie nášho klubu,“ uviedol Brest vo vyhlásení podľa DPA.