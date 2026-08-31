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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel bývalý slovenský futbalový brankár
Počas kariéry si zachytal aj proti slávnemu Realu Madrid.
Autor TASR
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Bratislava 31. augusta (TASR) - Vo veku 67 rokov zomrel v sobotu bývalý slovenský futbalový brankár Jaroslav Olejár. V pondelok zverejnili informáciu o jeho úmrtí portály denníka Šport či SME.
Olejár bol rodák z obce Dvorianky v okrese Trebišov. Počas kariéry si zachytal aj proti slávnemu Realu Madrid. Stalo sa tak v drese Sparty Praha v 1. kole Pohára UEFA na jeseň roku 1983. Sparťania označili súboj ako zápas storočia v ich histórii, keďže doma s Olejárom medzi žrďami vyhrali 3:2. Následne sa na štadióne Santiaga Bernabeua zrodila remíza 1:1, ktorá znamenala vyradenie veľkého favorita súťaže.
Olejár, ktorý pred dvoma dňami oslávil 67. narodeniny, si zachytal aj v drese Slavoja Trebišov a 1. FC Košice. S pražskou Spartou získal dva majstrovské tituly. Po návrate na Slovensko spojil svoju kariéru s Košicami. Bol pri zrode 1. FC Košice, ktorému pomohol etablovať sa medzi slovenskou elitou a vyhral s ním Československý pohár v sezóne 1992/93.
„Futbalovú rodinu 1. FC Košice opustila brankárska legenda Jaroslav Olejár. Bývalý vynikajúci brankár, ktorého kariéra začala v rodných Dvoriankach a cez Slavoj Trebišov pokračovala až do slávnej Sparty Praha. Pôsobil taktiež v kluboch ZŤS Košice a bol aj pri vzniku 1. FC Košice. Úprimnú sústrasť a česť jeho pamiatke,“ napísal na facebooku profil 1. FC Košice - história.
Olejár bol rodák z obce Dvorianky v okrese Trebišov. Počas kariéry si zachytal aj proti slávnemu Realu Madrid. Stalo sa tak v drese Sparty Praha v 1. kole Pohára UEFA na jeseň roku 1983. Sparťania označili súboj ako zápas storočia v ich histórii, keďže doma s Olejárom medzi žrďami vyhrali 3:2. Následne sa na štadióne Santiaga Bernabeua zrodila remíza 1:1, ktorá znamenala vyradenie veľkého favorita súťaže.
Olejár, ktorý pred dvoma dňami oslávil 67. narodeniny, si zachytal aj v drese Slavoja Trebišov a 1. FC Košice. S pražskou Spartou získal dva majstrovské tituly. Po návrate na Slovensko spojil svoju kariéru s Košicami. Bol pri zrode 1. FC Košice, ktorému pomohol etablovať sa medzi slovenskou elitou a vyhral s ním Československý pohár v sezóne 1992/93.
„Futbalovú rodinu 1. FC Košice opustila brankárska legenda Jaroslav Olejár. Bývalý vynikajúci brankár, ktorého kariéra začala v rodných Dvoriankach a cez Slavoj Trebišov pokračovala až do slávnej Sparty Praha. Pôsobil taktiež v kluboch ZŤS Košice a bol aj pri vzniku 1. FC Košice. Úprimnú sústrasť a česť jeho pamiatke,“ napísal na facebooku profil 1. FC Košice - história.