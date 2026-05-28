Štvrtok 28. máj 2026Meniny má Viliam
SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel člen Siene slávy a majster sveta

Na snímke legenda hokejového Slovana Milan Kužela. Foto: TASR/Michal Svítok

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 28. mája (TASR) - Vo veku 80 rokov zomrel vo štvrtok majster sveta z roku 1972 a člen Siene slávy slovenského hokeja Milan Kužela. Patril medzi dlhoročné opory Slovana Bratislava, v sezóne 1978/79 bol kapitánom mužstva, ktoré získalo titul majstra Československa. Informoval oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Niekdajší obranca nastúpil v reprezentačnom drese Československa na 86 duelov a zaznamenal päť gólov. Predstavil sa na štyroch majstrovstvách sveta, okrem zlata získal aj striebro na MS 1974 a 1979 a bronz na šampionáte 1973.

Vo federálnej lige odohral 532 zápasov, dres Slovana obliekal 16 sezón a pripísal si 62 gólov. Jeden ročník strávil v tíme Zvolena, ako hrajúci tréner pôsobil v Nových Zámkoch, Piešťanoch a v nemeckom Burgau. Viedol dorast Slovana i Danubie Bratislava, trénoval aj vo Švajčiarsku a Taliansku. V roku 2004 ho uviedli do Siene slávy slovenského hokeja.
