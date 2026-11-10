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SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel legendárny bejzbalista, víťaz Svetovej série
O jeho úmrtí informoval v utorok jeho syn Bret na sociálnych sieťach, pričom neoznámil príčinu.
Autor TASR
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Philadelphia 10. novembra (TASR) - Vo veku 78 rokov zomrel americký bejzbalista Bob Boone, víťaz Svetovej série z roku 1980 a sedemnásobný držiteľ Zlatej rukavice.
O jeho úmrtí informoval v utorok jeho syn Bret na sociálnych sieťach, pričom neoznámil príčinu. „Bol to muž s veľkou integritou. Bol skvelý otec, manžel a hlava rodiny. Bolo mi cťou nazývať ho mojím otcom. Bejzbal dnes prišiel o veľkú osobnosť,“ napísal.
Bob Boone sa narodil v roku 1947 v San Diegu, bol syn hráča Major League Baseball (MLB) Raya Boonea a otec dvoch hráčov MLB - Breta a Aarona. Všetci štyria členovia rodiny z troch po sebe idúcich generácií sa počas kariéry dostali do výberu All-Stars súťaže.
Bob Boone strávil svojich prvých desať sezón v tíme Philadelphia Phillies, sedem odohral za California Angels a dve za Kansas City Royals. Pôsobil tiež ako tréner tímov Royals a Cincinnati Reds.
O jeho úmrtí informoval v utorok jeho syn Bret na sociálnych sieťach, pričom neoznámil príčinu. „Bol to muž s veľkou integritou. Bol skvelý otec, manžel a hlava rodiny. Bolo mi cťou nazývať ho mojím otcom. Bejzbal dnes prišiel o veľkú osobnosť,“ napísal.
Bob Boone sa narodil v roku 1947 v San Diegu, bol syn hráča Major League Baseball (MLB) Raya Boonea a otec dvoch hráčov MLB - Breta a Aarona. Všetci štyria členovia rodiny z troch po sebe idúcich generácií sa počas kariéry dostali do výberu All-Stars súťaže.
Bob Boone strávil svojich prvých desať sezón v tíme Philadelphia Phillies, sedem odohral za California Angels a dve za Kansas City Royals. Pôsobil tiež ako tréner tímov Royals a Cincinnati Reds.