SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel olympijský šampión z Moskvy
Autor TASR
Praha 24. januára (TASR) - Vo veku 68 rokov zomrel bývalý československý vzpierač Ota Zaremba, olympijský šampión z Moskvy 1980. O jeho úmrtí informoval Český zväz vzpierania (ČSV) na sociálnych sieťach.
Zaremba na seba prvýkrát upozornil na MS 1979 v Solúne, kde získal striebro v trhu v kategórii do 100 kg. V dvojboji obsadil štvrté miesto. O rok nato v rovnakej váhovej kategórii nečakane triumfoval na OH (vtedy aj MS), čo bol jeho najväčší úspech kariéry. V roku 1981 štyrikrát prekonal svetový rekord a na ME 1984 získal bronz. „Patril k absolútnym legendám československého vzpierania a navždy zostane súčasťou jeho histórie,“ citoval z vyhlásenia ČSV portál isport.cz.
Zaremba neskôr bojoval so zdravotnými problémami, ktoré ho prinútili ukončiť kariéru športovca. Po nej pracoval v bani či zasklieval okná. V polovici 90. rokov mal vážnu autonehodu a žil ako nezamestnaný z čiastočného invalidného dôchodku. Preto predal aj olympijské zlato.
