SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel slovenský brankár, držiteľ striebra z OH 1964
Švajlen bol dlhoročnou oporou VSS Košice, za ktoré chytal v rokoch 1959 - 1975.
Autor TASR
Košice 17. mája (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrel v nedeľu bývalý futbalový brankár Anton Švajlen. Ako člen reprezentácie Československa získal na olympiáde v Tokiu 1964 striebornú medailu. Informáciu priniesol Denník Šport na svojej oficiálnej stránke.
Švajlen bol dlhoročnou oporou VSS Košice, za ktoré chytal v rokoch 1959 - 1975. Rodák zo Solčian si v lige pripísal 336 štartov, z toho 125 s čistým kontom. Známy bol aj ako úspešný exekútor pokutových kopov, v najvyššej súťaži z bieleho bodu skóroval v 11 prípadoch. Na olympiáde v Tokiu nastúpil na jeden duel proti Brazílii. Neskôr pôsobil ako tréner a bol členom košického olympijského výboru.
