Smutný večer pre Slovákov, Škorvánek: Veľká škoda, chýbal kúsok

Riga 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti pozerali utorkový večerný zápas B-skupiny MS na hotelových izbách. Duel medzi Lotyšskom a Švajčiarskom im napokon radosť nepriniesol, po triumfe 4:3 po predĺžení sa napokon z postupu do štvrťfinále tešili domáci hokejisti. Pre brankára Stanislava Škorvánka i útočníka Viliama Čacha je tento výsledok sklamaním.



Slováci mali šancu na účasť vo vyraďovačke v prípade trojbodového triumfu Švajčiarov. "Už sme sa trochu tešili, keď dali Švajčiari gól na 3:2, napokon to dopadlo, ako to dopadlo... Myslím si, že si môžeme hlavne vyčítať zápas s Kazachstanom, ale aj duel s Českom, v ktorom sme taktiež siahali na body. Určite to mrzí," povedal Škorvánek. Zápas Lotyšsko - Švajčiarsko sledoval najprv s ostatnými hráčmi spoločne na izbe: "Keď výsledok nebol priaznivý, potom už samostatne. Všetci sme verili do poslednej sekundy, že by to mohlo dopadnúť v náš prospech, ale, žiaľ, nestalo sa."



Tréner Helvétov Patrick Fischer šetril v záverečnom skupinovom zápase kľúčových hráčov, medzi nimi aj najväčšie hviezdy Nina Niederreitera a Nica Hischiera. Bez nich Švajčiari napokon nepridali siedme víťazstvo a prišli o stopercentnú bilanciu. Ich zaváhanie znamenalo, že Slováci vypadli už v skupine. "Veľká škoda, lebo sme ukázali, že so silnejšími súpermi vieme zahrať. Myslím si, že vo štvrťfinále by sme neboli bez šance. To už sa nedozvieme," vravel Škorvánek, ktorý netajil sklamanie: "Mám teraz v sebe veľa emócií, ale turnaj bol určite pre mňa veľká škola do života i do hokeja. Veľmi ma mrzí, že sme boli taký kúsok od štvrťfinále a že to nevyšlo."



Slovenskí hokejisti sa predtým dostali medzi elitnú osmičku dvakrát za sebou, po MS 2021 v Rige aj o rok neskôr v Helsinkách a Tampere, tentoraz im to však nevyšlo. Naposledy sa im nepodarilo preniknúť do štvrťfinále v roku 2019 na domácich MS v Košiciach. "Veľmi nás to mrzí," smútil Viliam Čacho. "Večerný zápas sme pozerali spoločne na izbe. Švajčiari nám dali iskierku nádeje, v záverečných desiatich minútach Lotyšov do ničoho nepustili, ale napokon predsa len inkasovali, takže sme boli smutní. Lotyši si to však uhrali sami, takže postúpili zaslúžene. Pre mňa osobne boli tieto majstrovstvá sveta veľká škola, veľa mi to dalo."