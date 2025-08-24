< sekcia Šport
Šnaiderová triumfovala vo finále turnaja v Monterrey
Zaznamenala tak svoj piaty triumf na okruhu WTA.
Autor TASR
Monterrey 24. augusta (TASR) - Ruská tenistka Diana Šnaiderová uspela vo finále tenisového turnaja v mexickom Monterrey. V pozícii tretej nasadenej hráčky zvíťazila nad druhou nasadenou krajankou Jekaterinou Alexandrovovou 6:3, 4:6 a 6:4. Zaznamenala tak svoj piaty triumf na okruhu WTA.
Šnaiderová predtým zvíťazila na turnajoch v Hongkongu, Budapešti, Bad Homburgu a Hua Hin. Pozoruhodné je, že uspela vo všetkých piatich finálových účastiach, do ktorých sa prebojovala. Obe finalistky teraz čaká záverečný grandslam sezóny. Šnaiderovú čaká v 1. kole US Open Nemka Laura Siegemundová, Alexandrovová sa stretne s Lotyškou Anastasijou Sevastovovou.
finále dvojhry:
Diana Šnaiderová (Rus.-3) - Jekaterina Alexandrovová (Rus.-2) 6:3, 4:6, 6:4.
