Šnajderová bude hrať v osemfinále proti Pegulovej

US Open, ženy, 3. kolo:



Diana Šnajderová (Rus.-18) - Sara Erraniová (Tal.) 6:2, 6:2, Jasmine Paoliniová (Tal.-5) - Julia Putincevová (Kaz.-30) 6:3, 6:4, Jessica Pegulová (USA-6) - Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) 6:3, 6:3, Karolína Muchová (ČR) - Anastasia Potapovová (Rus.) 6:4, 6:2

New York 31. augusta (TASR) - Ruská tenistka Diana Šnajderová postúpila do osemfinále grandslamového turnaja US Open. Osemnástka turnajového pavúka zvíťazila v sobotňajšom zápase 3. kola nad Taliankou Sarou Erraniovou 6:2, 6:2. V ďalšom zápase sa stretne so šiestou nasadenou Američankou Jessicou Pegulová. Tá si v sobotu poradila so Španielkou Jessicou Bouzasovou Maneirovou 6:3, 6:3.Ďalšiu osemfinálovú dvojicu tvoria Talianka Jasmine Paoliniová a Češka Karolína Muchová. Piata nasadená Paoliniová zvíťazila nad turnajovou tridsiatkou Kazaškou Juliou Putincevovou 6:3, 6:4. Finalistka tohtoročného Wimbledonu i Roland Garros sa stretne s Muchovou, ktorá si v sobotňajšom zápase 3. kola poradila s Ruskou Anastasiou Potapovovou v dvoch setoch 6:4, 6:2.