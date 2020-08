Wilson zdolal v semifinále McGilla najtesnejším výsledkom 17:16

Snooker - MS - semifinále:



Kyren Wilson (Angl.-8) - Anthony McGill (Škót.) 17:16

Sheffield 14. augusta (TASR) - Angličan Kyren Wilson postúpil v piatok premiérovo v kariére do finále majstrovstiev sveta v snookri. V sheffieldskom divadle Crucible zdolal v semifinále Škóta Anthonyho McGilla 17:16. O všetkom rozhodol posledný možný 33. frejm, ktorý trval vyše hodinu. McGill v ňom nazbieral až 83 bodov, no ani to mu nestačilo na víťazstvo, jeho súper získal ešte o dvadsať viac.Dvadsaťosemročný Wilson sa stal 30. hráčom, ktorý sa v Crucible prebojoval do finále. Jeho doterajšie maximum bolo semifinále spred dvoch rokov. Od soboty bude bojovať proti víťazovi čisto anglického duelu viacnásobných majstrov sveta medzi Ronniem O'Sullivanom a Markom Selbym, druhý menovaný viedol po troch častiach 13:11. Pre McGilla je aj postup do semifinále najlepší výsledok na MS v kariére.