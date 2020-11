O'Sullivana sklamal presun UK Championship z Yorku do Milton Keynes

Londýn 4. novembra (TASR) – Úradujúceho majstra sveta v snookri Ronnieho O'Sullivana veľmi sklamalo rozhodnutie presunúť nadchádzajúci turnaj UK Championship z Yorku do Milton Keynes. Zmenu si vyžiadala pandémia koronavírusu.



Vo Veľkej Británii prišlo opäť k sprísneniu bezpečnostných opatrení a The Marshall Arena v Milton Keynes má väčšie skúsenosti s organizovaním podujatí v takzvanej bubline.



„Som zdrvený, že sa nebude hrať v Yorku. Je to moje najobľúbenejšie mesto v krajine a aj na celom svete. Radšej by som si zahral na malom turnaji v Crawley ako v Milton Keynes," posťažoval sa rekordný sedemnásobný víťaz UK Championship podľa portálu sportsmole.co.uk.



Na podujatí Trojkoruny by sa k stolom mal opäť vrátiť Stephen Hendry, ktorý ho päťkrát vyhral a v roku 2012 ukončil kariéru. Od organizátorov snookrovej tour dostal dvojročnú voľnú kartu.