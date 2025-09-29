Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Snoop Dogg bude spolukomentovať aj na olympiáde v Miláne a Cortine

Na archívnej snímke Snoop Dogg. Foto: TASR/AP

Snoop Dogg bude na televíznych obrazovkách po boku moderátora Mika Tiricoma.

Autor TASR
New York 29. septembra (TASR) - Slávny raper Snoop Dogg bude sedieť opäť za mikrofónom počas olympijských hier. Päťdesiattriročný Američan sa podobne ako vlani na OH v Paríži predstaví v pozícii spolukomentátora pre NBC Universal počas budúcoročných ZOH v Miláne a d'Ampezzo.

Snoop Dogg bude na televíznych obrazovkách po boku moderátora Mika Tiricoma. „Teším sa, že budem znovu oslavovať spolu so športovcami a ich rodinami. Olympijské hry sú najväčšie podujatie na svete. Venujem sa športu, spájaniu ľudí a zjednocovaniu, pričom do toho prinášam zábavu,“ reagoval spevák, ktorého na Instagrame sleduje takmer 89 miliónov ľudí. Informovala agentúra AP.
