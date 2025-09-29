< sekcia Šport
Snoop Dogg bude spolukomentovať aj na olympiáde v Miláne a Cortine
Snoop Dogg bude na televíznych obrazovkách po boku moderátora Mika Tiricoma.
Autor TASR
New York 29. septembra (TASR) - Slávny raper Snoop Dogg bude sedieť opäť za mikrofónom počas olympijských hier. Päťdesiattriročný Američan sa podobne ako vlani na OH v Paríži predstaví v pozícii spolukomentátora pre NBC Universal počas budúcoročných ZOH v Miláne a d'Ampezzo.
Snoop Dogg bude na televíznych obrazovkách po boku moderátora Mika Tiricoma. „Teším sa, že budem znovu oslavovať spolu so športovcami a ich rodinami. Olympijské hry sú najväčšie podujatie na svete. Venujem sa športu, spájaniu ľudí a zjednocovaniu, pričom do toho prinášam zábavu,“ reagoval spevák, ktorého na Instagrame sleduje takmer 89 miliónov ľudí. Informovala agentúra AP.
Snoop Dogg bude na televíznych obrazovkách po boku moderátora Mika Tiricoma. „Teším sa, že budem znovu oslavovať spolu so športovcami a ich rodinami. Olympijské hry sú najväčšie podujatie na svete. Venujem sa športu, spájaniu ľudí a zjednocovaniu, pričom do toho prinášam zábavu,“ reagoval spevák, ktorého na Instagrame sleduje takmer 89 miliónov ľudí. Informovala agentúra AP.