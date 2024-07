Snoop Dogg ponesie olympijskú pochodeň

Paríž 23. júla (TASR) - Jedným z bežcov štafety s olympijskou pochodňou okolo parížskej štvrte Saint-Denis bude v piatok Snoop Dogg. V utorok o tom informoval starosta oblasti Mathieu Hanotin.



Americký raper, ktorý je známy hitmi ako "What's My Name" či "Drop It Like It's Hot", bude v metropole Francúzska počas hier pracovať ako špeciálny spravodajca americkej televíznej spoločnosti NBC. V predposlednej etape štafety okolo Stade de France a Centra plaveckých športov ponesie pochodeň mimo iných spolu s francúzskym raperom MC Solaarom či bývalým ukrajinským svetovým rekordérom v skoku o žrdi Sergejom Bubkom.



Snoop, ktorého skutočné meno je Calvin Cordozar Broadus Jr., v utorok zverejnil na sociálnych sieťach fotografiu pred parížskou radnicou Hotel de Ville s odkazom: "Ste pripravení?". Jeho účasť potvrdil na sieti X aj Hanotin.



Snoop Dogg sa v júni predstavil v špeciálnej exhibičnej súťaži na amerických nominačných pretekoch a na 200 m trati zabehol čas 34,44 sekundy.



Rodák z Los Angeles, ktoré bude hostiť nasledujúcu olympiádu v roku 2028, nie je prvý raper, ktorý sa zapojí do olympijskej štafety. Sean Coombs, umeleckým menom Puff Daddy, niesol olympijskú pochodeň v Aténach 2004, Dizzee Rascal a will.i.am mali túto česť pred Londýnom 2012.



V poradí 68. etapa štafety s pochodňou bude prechádzať cez olympijskú dedinu a popri Centre vodných športov a štadióne Stade de France, než sa dostane na breh Seiny na poslednú etapu svojej cesty.