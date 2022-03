Víťazmi slopestyle v Silvaplane sa stali Kleveland a Gasserová

Výsledky SP v snoubordingu, slopestyle (Silvaplana/Švaj.):



muži:

1. Marcus Kleveland 91,60,

2. Mons Roisland (obaja Nór.) 90,20,

3. Valentino Guseli (Aus.) 89,40 ...,

21. Samuel JAROŠ (SR) 66,20 - nepostúpil z kvalifikácie



konečné poradie v slopestyle:

1. Tiarn Collins (N. Zél.) 236 b.,

2. Leon Vockensperger (Nem.) 181,

3. Roisland 173 ...,

17. JAROŠ 96



konečné poradie vo freestyleových disciplínach:

1. Roisland 253,

2. Collins 251,

3. Ajumu Hirano (Jap.) 250 ...,

31. JAROŠ 96







ženy:

1. Anna Gasserová (Rak.) 95,40,

2. Laurie Blouinová (Kan.) 90,20,

3. Kokomo Muraseová (Jap.) 87,20



konečné poradie v slopestyle:

1. Muraseová (Jap.) 320,

2. Blouinová 240,

3. Jasmine Bairdová (Kan.) 210 ...,

34. MEDLOVÁ 32



konečné poradie vo freestyleových disciplínach:

1. Muraseová 456,

2. Gasserová 340,

3. Bairdová 310 ...,

56. MEDLOVÁ 41

Silvaplana 27. marca (TASR) - Nórsky snoubordista Marcus Kleveland a Rakúšanka Anna Gasserová sa stali víťazmi nedeľného finále slopestyle na záverečných pretekoch sezóny Svetového pohára vo švajčiarskej Silvaplane.Slovenský reprezentant Samuel Jaroš obsadil v kvalifikácii 21. miesto a do finále nepostúpil. V celkovom hodnotení slopestyle obsadil 17. priečku, v klasifikácii freestyleových disciplín (slopestyle, Big Air, U-rampa) skončil 31. so ziskom 96 bodov.Jeho krajanka Klaudia Medlová v Silvaplane neštartovala. V rámci slopestyle obsadila dvojnásobná olympionička 34. pozíciu, celkovo v rámci freestylu bola 56. so 41 bodmi.Celkové triumfy v slopestyle si vyjazdili Novozélanďan Tiarn Collins a Japonka Kokomo Muraseová, najviac bodov z troch freestyleových disciplín vydolovali Nór Mons Roisland a Muraseová.