Ouvertúra v Cortine je otázna, Medlová a Jaroš v akcii až v januári

Kalendár SP v snoubordingu v sezóne 2020/2021:

12. decembra: paralelný obrovský slalom (Cortina d'Ampezzo/Tal.)



17. decembra: paralelný obrovský slalom (Carezza/Tal.)



7.-9. januára: Big Air (Kreischberg/Rak.)



9. januára: paralelný obrovský slalom (Scuol/Švajč.)



14.-15. januára: snoubordkros (Montafon/Rak.)



20.-23. januára: slopestyle + U-rampa (Laax/Švajč.)



22.-24. januára: snoubordkros (Bergamo/Tal.)



30. januára: paralelný slalom (Moskva/Rus.)



3.-6. februára: U-rampa + slopestyle (Mammoth Mountain/USA)



6.-7 februára: paralelný obrovský slalom + paralelný slalom (Bannoje/Rus.)



13.-14. februára: paralelný obrovský slalom (Pjongčang/Kór. rep.)



5.-14. marca: U-rampa, Big Air, slopestyle (Calgary/Kan.)



6. marca: paralelný obrovský slalom (Rogla/Slov.)



20. marca: snoubordkros (Veysonnaz/Švajč.)



20.-21. marca: paralelný slalom (Berchtesgaden/Nem.)



25.-27. marca: slopestyle (Špindlerov Mlyn/ČR)

Cortina d'Ampezzo 10. decembra (TASR) - Snoubordová komunita by mala odštartovať novú sezónu Svetového pohára sobotňajším paralelným obrovským slalomom v Cortine d'Ampezzo. V talianskom stredisku má svojho "vyslanca" aj Slovensko v osobe Mateja Bača, ďalší dvaja reprezentanti Klaudia Medlová a Samuel Jaroš sa dostanú na svahy prestížneho seriálu až v novom roku v rakúskom Kreischbergu (Big Air, 7.-9. januára).V Cortine je v sobotu od 13.00 h na programe kvalifikácia, o 17.00 h by sa malo začať finále. Miestnym organizátorom však v priebehu štvrtka spôsobili vrásky na čele hromady čerstvo napadaného snehu a reálne hrozilo, že sa preteky v plánovanom termíne neuskutočnia. V tom prípade by sa ouvertúra presunula na 17. decembra do iného talianskeho rezortu Carezzy.informoval TASR predseda úseku snoubordingu Slovenskej lyžiarskej asociácie (SLA) Marek Hliničan.Z kalendára SP z iného dôvodu, pre pandémiu koronavírusu, vypadlo už desať podujatí - od novembrového Pekingu po marcové Piancavallo. Podľa Hliničana budú ďalšie škrty pribúdať, či už v súvislosti s koronou alebo pre poveternostné podmienky.informoval TASR snoubordový funkcionár o programe slovenských reprezentantov.Najväčšie nádeje vkladá slovenský snoubording už tradične do Medlovej, 27-ročná Liptáčka má vo SP na konte osem pódiových umiestnení.tvrdí Hliničan.Od 19-ročného Jaroša si sľubuje, že nasaje atmosféru veľkých podujatí. Držiteľ striebornej medaily zo slopestyle z vlaňajších MSJ vo švédskom Kläppene by mal v prvom zbierať skúsenosti, no očakávajú sa od neho už aj výsledky.poznamenal Hliničan.Seriál SP má po značných korektúrach vypísaných 16 zastávok, záverečné preteky (slopestyle) sa uskutočnia v Špindlerovom Mlyne (25.-27. marca 2021).