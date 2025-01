Snoubordista Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air

Klagenfurt 5. januára (TASR) - Slovenský snoubordista Samuel Jaroš nepostúpil do finále disciplíny Big Air na podujatí SP v rakúskom Klagenfurte. V prvej kvalifikačnej skupine obsadil v nedeľu siedme miesto, na piatu postupovú priečku mu chýbalo 5,25 bodu. Celkovo skončil v kvalifikácii na 12. mieste a získal tak ďalšie dôležité body do rebríčka kvalifikácie na ZOH 2026.



Pre Jaroša to je najlepšie umiestnenie v prebiehajúcej sezóne. "Preteky som išiel zatiaľ s najlepším mentálnym nastavením a išiel som si po dobrý výsledok. V kvalifikácii som zašiel prvé dva triky na body a istotu a v poslednej jazde som zariskoval s mojím najsilnejším trikom, ktorý by ma posunul do finále. Bohužiaľ sa mi ho to nepodarilo o malý kúsok. Perfektné preteky, ktoré ma posunuli zase o niečo ďalej a tak sa veľmi teším na ďalšie preteky, ktoré sú už na budúci týždeň," uviedol pre TASR Jaroš, ktorému najlepšie vyšiel druhý skok. V ňom získal 79,25 bodu.



Výkon Jaroša potešil aj jeho trénera Tomáša Murgáča: "S výkonom Sama som veľmi spokojný. Mrzí ma, že už druhýkrát nám ušlo finále len o pár bodov. Tentokrát sme mali aj nešťastie na skupinu, v tej druhej by bol Samo so svojím skóre na 5. mieste a znamenalo by to večerné finále. No verím, že v nasledujúcich pretekoch to zlomíme a vo finále nebudeme chýbať. Najdôležitejšie je, že odchádzame bez zranenia."



Ďalšie podujatie Svetového pohára snoubordistov je na programe na budúci víkend v rakúskom Kreischbergu.