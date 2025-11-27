Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Snoubordista Józsa nepostúpil do finále Big Air v Secret Garden

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Dvadsaťročný pretekár obsadil 25. miesto so ziskom 20,50 bodu. Lepšie mu vyšla druhá jazda a na postup mu chýbalo 65 bodov.

Autor TASR
Secret Garden 27. novembra (TASR) - Slovenský snoubordista Martin Józsa nepostúpil v piatok do finále Big Air na podujatí svetového pohára v čínskej Secret Garden. Dvadsaťročný pretekár obsadil 25. miesto so ziskom 20,50 bodu. Lepšie mu vyšla druhá jazda a na postup mu chýbalo 65 bodov.
