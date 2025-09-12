< sekcia Šport
Snoubordista White a herečka Dobrevová už údajne netvoria pár
Trojnásobný olympijský šampión (2006, 2010, 2018) na U-rampe ukončil kariéru pred troma rokmi na ZOH v Pekingu, kde zažil piaty štart pod piatimi kruhmi.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) - Legendárny americký snoubordista Shaun White a kanadská herečka Nina Dobrevová už údajne netvoria pár. Nepotvrdená informácia sa prvýkrát objavila v magazíne People, dvojica sa zasnúbila v októbri 2024.
Trojnásobný olympijský šampión (2006, 2010, 2018) na U-rampe ukončil kariéru pred troma rokmi na ZOH v Pekingu, kde zažil piaty štart pod piatimi kruhmi. V Číne obsadil 4. priečku, po rozlúčke ďakoval aj herečke. Rodáčka z bulharskej Sofie ho podľa jeho vlastných slov podporovala a aj vďaka nej si vytvoril zoznam činností, ktorým sa bude venovať po úspešnej kariére. Počas uplynulých dvoch rokov sa 39-ročný Američan venuje zakladaniu súťaže na U-rampe, ktorá by mala pre nadšencov vytvoriť viacero príležitostí preraziť.
