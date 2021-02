Snyder a Rivers povedú tímy LeBrona Jamesa a Duranta v Zápase hviezd

New York 20. februára (TASR) - Trénerom Tímu LeBrona Jamesa v Zápase hviezd basketbalovej NBA bude Quin Snyder, kouč aktuálneho lídra celej súťaže Utahu Jazz.



Pod vedením Snydera má Utah bilanciu 24-6 a za sebou jeden z najlepších štartov do sezóny v klubovej histórii. Koučom tímu Kevina Duranta bude Doc Rivers, ktorý pôsobí na lavičke lídra Východnej konferencie Philadelphie 76ers.



Jubilejný 70. ročník exhibičného duelu sa bude hrať 7. marca v Atlante. V rovnaký deň sa uskutočnia aj súťaže zručnosti. Podujatie nebolo pre pandémiu koronavírusu pôvodne v pláne sezóny, no vedenie ligy po dohode s hráčskou asociáciou NBAPA zmenilo názor a vo štvrtok zverejnilo jeho detaily.