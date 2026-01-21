< sekcia Šport
Sobolenková a Gauffová postúpili suverénne do 3. kola dvojhry
Ukrajinka Jelina Svitolinová v pozícii turnajovej dvanástky zvíťazila nad Poľkou Lindou Klimovičovou 7:5, 6:1.
Autor TASR
Melbourne 21. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Dvojnásobná šampiónka z rokov 2024 a 2023 zdolala v 2. kole v pozícii nasadenej jednotky Číňanku Čuo-süan Paj 6:3, 6:1.
„Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch proti nevyspytateľnej súperke. V úvodnom dejstve hrala veľmi dobre. Trvalo mi, kým som našla správny rytmus na podaní, na začiatku zápasu mi nevychádzali ani voleje. V druhom sete to bol z mojej strany oveľa lepší výkon," uviedla Sobolenková pre akreditované médiá.
Úlohu favoritky potvrdila aj tretia nasadená Američanka Cori Gauuffová, ktorá si poradila so Srbkou Olgou Danilovičovou 6:2, 6:2. Ukrajinka Jelina Svitolinová v pozícii turnajovej dvanástky zvíťazila nad Poľkou Lindou Klimovičovou 7:5, 6:1.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Čuo-süan Paj (Čína) 6:3, 6:1, Cori Gauffová (USA-3) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:2, 6:2, Jelina Svitolinová (Ukr.-12) - Linda Klimovičová (Poľ.) 7:5, 6:1, Victoria Mboková (Kan.-17) - Caty McNallyová (USA) 6:4, 6:3, Zeynep Sönmezová (Tur.) - Anna Bondarová (Maď.) 6:2, 6:4, Diana Šnajderová (Rus.-23) - Talia Gibsonová (Austr.) 3:6, 7:5, 6:3, Julia Putincevová (Kaz.) - Elsa Jacquemotová (Fr.) 6:1, 6:2, Hailey Baptisteová (USA) - Storm Hunterová (Austr.) 6:2, 6:1, Clara Tausonová (Dán.-14) - Polina Kudermetovová (Rus.) 6:3, 3:6, 7:5, Anastasia Potapovová (Rak.) - Emma Raducanuová (V. Brit.-28) 7:6 (3), 6:2
