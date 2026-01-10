Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobolenková a Kosťuková sa stretnú vo finále v Brisbane

.
Bieloruská tenistka Arina Sobolenková máva divákom po víťazstve v semifinále ženskej dvojhry proti Češke Karolíne Muchovej na tenisovom turnaji WTA v austrálskom Brisbane v sobotu 10. januára 2026. Foto: TASR/AP

Kosťuková si poradila s Američankou Jessicou Pegulovou a nasadenou štvorkou 6:0, 6:3.

Autor TASR
Brisbane 10. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Ukrajinka Marta Kosťuková sa stretnú vo finále na turnaji WTA v austrálskom Brisbane. Líderka svetového rebríčka Sobolenková v semifinále zdolala Češku Karolínu Muchovú 6:3, 6:4, šestnástka turnaja Kosťuková si poradila s Američankou Jessicou Pegulovou a nasadenou štvorkou 6:0, 6:3.



výsledky:

Arina Sobolenková (Biel.-1) - Karolína Muchová (ČR-11) 6:3, 6:4, Marta Kosťuková (Ukr.-16) - Jessica Pegulová (USA-4) 6:0, 6:3
.

