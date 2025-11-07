Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 7. november 2025Meniny má René
< sekcia Šport

Sobolenková bude súperkou Rybakinovej vo finále dvojhry

.
Na snímke Arina Sobolenková. Foto: TASR/AP

Štvornásobná grandslamová šampiónka potvrdila úlohu favoritky a nadviazala na triumf nad Anisimovovou z finále US Open.

Autor TASR
,aktualizované 
Rijád 7.novembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková bude súperkou Kazašky Jeleny Rybakinovej vo finále dvojhry na MS WTA Tour v saudskoarabskom Rijáde. Svetová i nasadená jednotka zdolala v druhom semifinále turnajovú štvorku Američanku Amandu Anisimovovú 6:3, 3:6, 6:3.

Štvornásobná grandslamová šampiónka potvrdila úlohu favoritky a nadviazala na triumf nad Anisimovovou z finále US Open. Prvý set získala vo svoj prospech vďaka brejkom v piatom a deviatom geme. V druhom dejstve Anisimovová výrazne zlepšila servis i returny, rýchlo odskočila Bieloruske na 4:0 a vynútila si tretí set. O jeho osude rozhodol Sobolenkovej brejk v Tildenovom geme.

„Amanda ma vždy prinúti predviesť najlepší tenis. Ak by som dnes prehrala, nerobila by som si z toho až takú ťažkú hlavu, lebo obe sme hrali neuveriteľne a zaslúžili sme si byť vo finále. Som veľmi šťastná, že sa mi podarilo zvíťaziť. Po zápase som Amande povedala, že môže byť na seba hrdá. Má za sebou skvelú sezónu, bola vo finále Wimbledonu i US Open," uviedla Sobolenková pre akreditované médiá.


MS WTA Tour v Rijáde

dvojhra - semifinále:

Arina Sobolenková (Biel.-1) - Amanda Anisimovová (USA-4) 6:3, 3:6, 6:3
.

Neprehliadnite

Takáč: Podporujme slovenské ryby, patria medzi najzdravšie potraviny

Ochrana prírody: Od apríla bolo eliminovaných 201 medveďov

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrela obľúbená slovenská herečka

POKLAD NA ZÁHRADE: Pri kopaní bazéna našli zlato za 700 000 eur