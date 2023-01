Sobolenková chce tento rok hrať vo Wimbledone

Minsk 1. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková dúfa, že kompetentní prehodnotia tento rok zákaz štartu ruských a bieloruských hráčov na grandslamovom turnaji vo Wimbledone. Podľa piatej hráčky rebríčka WTA toto rozhodnutie nič neprinieslo.



Organizátori turnaja suspendovali Rusov a Bielorusov v reakcii na vojenský konflikt na Ukrajine. Asociácia tenisových profesionálov (ATP) i Ženská tenisová asociácia (WTA) odpovedali nezapočítaním prestížneho turnaja do svojich bodovacích rebríčkov. "Som naozaj sklamaná, že sa šport nejakým spôsobom politizuje," citovala Sobolenkovú agentúra AFP.



Dvadsaťštyriročná tenistka momentálne účinkuje na turnaji WTA v Adelaide, ktorý hráčky využívajú ako prípravu na januárový Australian Open. "So situáciou nemôžeme nič urobiť, máme nulovú kontrolu. Zakázali nám Wimbledon a nezmenilo sa nič. Vojna stále prebieha," dodala Bieloruska. Najlepší výsledok vo Wimbledone dosiahla v roku 2021, keď postúpila to semifinále dvojhry.



Britská tenisová asociácia (LTA) zatiaľ nerozhodla o tohtoročnom možnom štarte pre inkriminovaných tenistov. Sobolenková dúfa, že LTA svoje minuloročné rozhodnutie prehodnotí: "Skutočne dúfam, že tam budem tento rok hrať. Už len kvôli ľuďom, chcem opäť cítiť tú atmosféru."