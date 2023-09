Sobolenková hladko postúpila do semifinále US Open cez Čeng Čchin-wen

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) – Čeng Čchin-wen (Čína-23) 6:1, 6:4

New York 6. septembra (TASR) – Bieloruská tenistka Arina Sobolenková postúpila v stredu do semifinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Nasadená dvojka si vo štvrťfinále poradila s Číňankou Čeng Čchin-wen za 74 minút hladko 6:1, 6:4. O finále zabojuje proti víťazke duelu medzi Češkou Markétou Vondroušovou a domácou Madison Keysovou.Prvý set bol jasne v podaní nadchádzajúcej svetovej jednotky. Súperke zobrala úvodné dva servisy a na svojom podaní vyhrala dvakrát čistou hrou. Čchin-wen sa dokázala vyhnúť "kanárovi", keď uhrala gem za stavu 0:5. Za celý set však získala len deväť fiftínov a súperke podľahla za 28 minút.V druhom dejstve sa Číňanka chytila lepšie, predvádzala kreatívnejšiu hru a jej súperka robila aj chyby. Nakoniec však prišla o podanie za stavu 3:3 a aj keď Sobolenková nevyužila prvý mečbal o dva gemy neskôr, triumf už nepustila z rúk. Za celý zápas nečelila ani jednému brejkbalu.," povedala Sobolenková v rozhovore bezprostredne po zápase. Vo Flushing Meadows postúpila do semifinále tretíkrát za sebou a vyrovnala tak svoje turnajové maximum. Štvrťfinále bolo zas maximum pre Čchin-wen, ktorá bola doposiaľ najďalej v treťom kole (2022).