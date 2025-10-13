< sekcia Šport
Sobolenková je naďalej jednotka rebríčka WTA, Šramková na 65. mieste
Spomedzi Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, tá sa posunula o tri priečky na 65. miesto.
Autor TASR
New York 13. októbra (TASR) - Jednotkou tenisového rebríčka WTA je aj naďalej Bieloruska Arina Sobolenková. Na druhej priečke figuruje Iga Swiateková z Poľska a tretia je Coco Gauffová z USA. V top 5 sa nachádzajú dovedna tri Američanky, štvrtú Amandu Anisimovú doplnila predtým šiesta Jessica Pegulová. Ruska Jekaterina Alexandrovová nahradila v top 10 Číňanku Čeng Čchin-wen.
Spomedzi Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková, tá sa posunula o tri priečky na 65. miesto. Jej krajanka Viktória Hrunčáková si polepšila tiež o tri miesta a je na 226. priečke. Dvojnásobná šampiónka z juniorských grandslamov Renáta Jamrichová klesla o 37 priečok na 254. pozíciu.
rebríček WTA k 13. októbru 2025:
1. (1) Arina Sobolenková (Biel.) 10.400 b, 2. (2) Iga Swiateková (Poľ.) 8768, 3. (3) Coco Gauffová (USA) 7873, 4. (4) Amanda Anisimovová (USA) 5924, 5. (6) Jessica Pegulová (USA) 5183, 6. (5) Mirra Andrejevová (Rus.) 4643, 7. (7) Madison Keysová (USA) 4449, 8. (8) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4331, 9. (9) Jelena Rybakinová (Kaz.) 4113, 10. (11) Jekaterina Alexandrovová 3158,... 65. (68) Rebecca ŠRAMKOVÁ 1017, 226. (229) Viktória HRUNČÁKOVÁ 314, 254. (217) Renáta JAMRICHOVÁ 277, 375. (375) Katarína KUŽMOVÁ 154, 376. (373) Martina OKÁĽOVÁ 153, 650. (394) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 62
