Pondelok 25. máj 2026Meniny má Urban
Sobolenková je na čele rebríčka WTA, Šramkovej patrí 125. priečka

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Londýn 25. mája (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková má aj v priebehu prvého týždňa tretieho grandslamového podujatia sezóny Roland Garros pozíciu svetovej jednotky. V rebríčku WTA má náskok 1647 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou. V prvej desiatke nenastali v porovnaní s predchádzajúcim týždňom žiadne zmeny.

Najlepšia Slovenka Rebecca Šramková odpísala 20 bodov a klesla o štyri priečky na 125. miesto. Taktiež o štyri priečky klesla aj Viktória Hrunčáková na 228. pozíciu, Mia Pohánková zostala na 279. mieste.



Rebríček WTA k 25. máju:

1. (1) Arina Sobolenková (Biel.) 9960 b., 2. (2) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8313, 3. (3) Iga Swiateková (Poľ.) 7273, 4. (4) Coco Gauffová (USA) 6749, 5. (5) Jessica Pegulová (USA) 6286, 6. (6) Amanda Anisimovová (USA) 5958, 7. (7) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4315, 8. (8) Mirra Andrejevová (Rus.) 4181, 9. (9) Victoria Mboková (Kan.) 3710, 10. (10) Karolína Muchová (ČR) 3318,... 125. (121.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 640, 228. (224.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 315, 279. (279.) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 253
