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Sobolenková je na čele rebríčka WTA, Nosková sa posunula na 7. miesto
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, polepšila si o osem miest a na 131. priečke má 564 bodov.
Autor TASR
Londýn 13. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa drží na čele rebríčka WTA. Za 28-ročnou svetovou jednotkou nasledujú naďalej Kazaška Jelena Rybakinová a Američanka Jessica Pegulová. Poľka Iga Swiateková spadla z tretieho až na ôsme miesto. V elitnej desiatke došlo k jedinej zmene, vypadla z nej Kanaďanka Victoria Mboková. Naopak, po víťazstve vo Wimbledone sa do nej posunula Češka Linda Nosková, z dvanásteho miesta poskočila na siedme.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, polepšila si o osem miest a na 131. priečke má 564 bodov. Viktórii Hrunčákovej patrí 226. miesto, Mia Pohánková sa posunula o jednu pozíciu a patrí jej 244. priečka.
Najlepšou Slovenkou zostáva Rebecca Šramková, polepšila si o osem miest a na 131. priečke má 564 bodov. Viktórii Hrunčákovej patrí 226. miesto, Mia Pohánková sa posunula o jednu pozíciu a patrí jej 244. priečka.
Rebríček WTA k 13. júlu:
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 8550 b., 2. (2.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (4.) Jessica Pegulová (USA) 6301, 4. (7) Coco Gauffová (USA) 5649, 5. (5.) Mirra Andrejevová (Rus.) 5293, 6. (9.) Karolína Muchová (ČR) 5168, 7. (12.) Linda Nosková (ČR) 5119, 8. (3.) Iga Swiateková (Poľ.) 4539, 9. (6.) Amanda Anisimovová (USA) 4353, 10. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4351 ... 131. (139.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 564, 226. (220.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 334, 244. (243.) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 298
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 8550 b., 2. (2.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 8143, 3. (4.) Jessica Pegulová (USA) 6301, 4. (7) Coco Gauffová (USA) 5649, 5. (5.) Mirra Andrejevová (Rus.) 5293, 6. (9.) Karolína Muchová (ČR) 5168, 7. (12.) Linda Nosková (ČR) 5119, 8. (3.) Iga Swiateková (Poľ.) 4539, 9. (6.) Amanda Anisimovová (USA) 4353, 10. (8.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 4351 ... 131. (139.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 564, 226. (220.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 334, 244. (243.) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 298