Sobolenková je suverénne na čele rebríčka WTA, Šramková 82.

Bieloruská tenistka Arina Sobolenková reaguje po postupe do finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open vo štvrtok 29. januára 2026. Foto: TASR/AP

Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok. Tretia je šampiónka Australian Open Kazaška Jelena Rybakinová.

Londýn 9. februára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si udržala post líderky svetového rebríčka WTA. Pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má vyše 3000-bodový náskok. Tretia je šampiónka Australian Open Kazaška Jelena Rybakinová. Najlepšia slovenská singlistka Rebecca Šramková figuruje na 82. mieste, Viktória Hrunčáková je 205.



rebríček WTA k 9. februáru:

1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10.990 b, 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 7978, 3. (5.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 7523, 4. (4.) Amanda Anisimovová (USA) 6680, 5. (3.) Coco Gauffová (USA) 6423, 6. (6.) Jessica Pegulová (USA) 6103, 7. (7.) Mirra Andrejevová (Rus.) 4731, 8. (8.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4267, 9. (10.) Jelina Svitolinová (Ukr.) 3205, 10. (11.) Jekaterina Alexandrovová (Rus.) 3200...82. (81.) Rebecca ŠRAMKOVÁ (SR) 848, 205. (199.) Viktória HRUNČÁKOVÁ (SR) 358
