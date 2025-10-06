< sekcia Šport
Sobolenková kraľuje rebríčku WTA, Šramková klesla na 68. miesto
Najvyššie postavená Slovenka Rebecca Šramková klesla o 13. miest na 68. pozíciu. Renáta Jamrichová si polepšila o jednu priečku a figuruje na 217. mieste, Viktória Hrunčáková je 229.
Autor TASR
New York 6. októbra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková aj naďalej kraľuje rebríčku WTA. Víťazka záverečného grandslamu sezóny US Open má pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou náskok viac ako 2500 bodov. Tretia je Američanka Coco Gauffová.
rebríček WTA k 6. októbru 2025:
1. (1) Arina Sobolenková (Biel.) 11.010 b, 2. (2) Iga Swiateková (Poľ.) 8553, 3. (3) Coco Gauffová (USA) 7263, 4. (4) Amanda Anisimovová (USA) 5989, 5. (5) Mirra Andrejevová (Rus.) 4698, 6. (7) Jessica Pegulová (USA) 4653, 7. (6) Madison Keysová (USA) 4459, 8. (8) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4156, 9. (10) Jelena Rybakinová (Kaz.) 3898, 10. (9) Čeng Čchin-wen (Čína) 3678,... 68. (55) Rebecca ŠRAMKOVÁ 1012, 217. (218) Renáta JAMRICHOVÁ 325, 229. (229) Viktória HRUNČÁKOVÁ 311, 373. (374) Martina OKÁĽOVÁ 155, 375. (382) Katarína KUŽMOVÁ 154, 394. (456) Mia POHÁNKOVÁ (všetky SR) 140
