< sekcia Šport
Sobolenková na čele rebríčka WTA, Šramková na 72. mieste
Slovenskou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v aktuálnom vydaní jej patrí 72. miesto.
Autor TASR
Londýn 12. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková pokračuje na čele svetového rebríčka WTA, pred druhou Poľkou Igou Swiatekovou má náskok viac ako 1600 bodov. Na tretie miesto sa dostala Američanka Coco Gauffová.
Slovenskou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v aktuálnom vydaní jej patrí 72. miesto. Viktoria Hrunčáková je na 219. priečke.
Slovenskou jednotkou je naďalej Rebecca Šramková, v aktuálnom vydaní jej patrí 72. miesto. Viktoria Hrunčáková je na 219. priečke.
rebríček WTA k 12. januáru:
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10990 b, 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 8328, 3. (4.) Coco Gauffová (USA) 6423, 4. (3.) Amanda Anisimovová (USA) 6320, 5. (5.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 5850, 6. (6.) Jessica Pegulová (USA) 5453, 7. (8.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4267, 8. (9.) Mirra Andrejevová (Rus.) 4232, 9. (7.) Madison Keysová (USA) 4003, 10. (11.) Belinda Benčičová (Švaj.) 3512, ..., 72. (71.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 914, 219. (219.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 328, 273. (272.) Renáta JAMRICHOVÁ (všetky SR) 252
1. (1.) Arina Sobolenková (Biel.) 10990 b, 2. (2.) Iga Swiateková (Poľ.) 8328, 3. (4.) Coco Gauffová (USA) 6423, 4. (3.) Amanda Anisimovová (USA) 6320, 5. (5.) Jelena Rybakinová (Kaz.) 5850, 6. (6.) Jessica Pegulová (USA) 5453, 7. (8.) Jasmine Paoliniová (Tal.) 4267, 8. (9.) Mirra Andrejevová (Rus.) 4232, 9. (7.) Madison Keysová (USA) 4003, 10. (11.) Belinda Benčičová (Švaj.) 3512, ..., 72. (71.) Rebecca ŠRAMKOVÁ 914, 219. (219.) Viktória HRUNČÁKOVÁ 328, 273. (272.) Renáta JAMRICHOVÁ (všetky SR) 252