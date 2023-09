Sobolenková nastúpi vo štvrťfinále US Open proti Čeng Čchin-wen

dvojhra - osemfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-2) - Daria Kasatkinová (Rus.-13) 6:1, 6:3

Čeng Čchin-wen (Čína-23) - Ons Jabeurová (Tun.-5) 6:2, 6:4

New York 5. septembra (TASR) - Nastávajúca svetová tenisová jednotka Arina Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Druhá nasadená hráčka z Bieloruska si bez problémov poradila s turnajovou trinástkou Dariou Kasatkinovou z Ruska 6:1 a 6:3. V boji o najlepšiu štvorku sa stretne s Číňankou Čeng Čchin-wen, ktorá v osemfinále vyradila vlaňajšiu finalistku Ons Jabeurovú 6:2, 6:4.Sobolenková išla do zápasu s tým, že sa po US Open prvýkrát v kariére stane jednotkou rebríčka WTA, keďže doterajšia líderka Iga Swiateková z Poľska vypadla v osemfinále s Jelenou Ostapenkovou. V utorkovom zápase jednoznačne dominovala, v prvom sete zobrala súperke trikrát podanie a vyhrala ho 6:1. V druhom síce prišla dvakrát o svoj servis, ale Kasatkinovej ho zobrala dokopy štyrikrát a v deviatom geme využila prvý mečbal. Na kurte strávila iba hodinu a pol a udržala sa v hre o druhý grandslamový titul v sezóne po tom, čo v januári vyhrala Australian Open.Zastaviť sa ju bude snažiť 23. nasadená Čeng Čchin-wen, ktorá si prekvapivo hladko poradila s turnajovou päťkou a vlaňajšou finalistkou Jabeurovou. Stala sa prvou Číňankou vo štvrťfinále turnaja od roku 2019, keď sa do rovnakej fázy dostala Wang Čchiang. Jabeurová, ktorú na turnaji poznačila chrípka, až 33 nevynútených chýb a nepodržalo ju ani podanie.povedala víťazka.