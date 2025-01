Sobolenková nastúpi vo štvrťfinále proti Pavľučenkovovej

ženy - dvojhra - osemfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Mirra Andrejevova (Rus.-14) 6:1, 6:2,

Cori Gauffová (USA-3) - Belinda Benčičová (Švajč.) 5:7, 6:2, 6:1,

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.-27) - Donna Vekičová (Chor.-18) 7:6 (0), 6:0,

Paula Badosová (Šp.-11) - Olga Danilovičová (Srb.) 6:1, 7:6 (2)

Melbourne 19. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková a Američanka Cori Gauffová postúpili do štvrťfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open V Melbourne. Najvyššie nasadená Sobolenková v pozícii obhajkyne titulu zdolala v osemfinále štrnástku "pavúka" Rusku Mirru Andrejevovú hladko 6:1, 6:2.V dueli o postup do semifinále nastúpi proti ďalšej ruskej hráčke Anastasii Pavľučenkovovej nasadenej ako číslo 27, ktorá zvíťazila nad Chorvátkou Donnou Vekičovou 7:6 (0), 6:0. Gauffová ako nasadená trojka uspela v dueli so Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou 5:7, 6:2, 6:1. Vo štvrťfinále ju čaká turnajová 21-ka Španielka Paula Badosová, ktorá prešla cez Srbku Olgu Danilovičovú po výsledku 6:1, 7:6 (2).Sobolenková stále živí šancu na vyrovnanie zápisu Švajčiarky Martiny Hingisovej, ktorá v rokoch 1997-1999 ako doposiaľ posledná singlistka dosiahla v Melbourne víťazný hetrik.uviedla Bieloruska pre akreditované médiá.Benčičová sa vrátila na grandslamovú scénu po materskej prestávke a v koncovke prvého setu mala proti Gauffovej navrch. V ďalších dvoch dejstvách však dominovala šampiónka US Open z roku 2023.zdôraznila Gauffová.