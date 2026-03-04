Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobolenková oznámila pred turnajom v Indian Wells zasnúbenie

Arina Sobolenková z Bieloruska počas tlačovej konferencie po prehre s Elenou Rybakinovou z Kazachstanu vo finále ženskej dvojhry na tenisovom turnaji Australian Open v austrálskom Melbourne 31. januára 2026. Foto: TASR/AP

Správa vyvolala vlnu gratulácií od tenistov vrátane Carlosa Alcaraza, Novaka Djokoviča či Amandy Anisimovej, jej možnej súperky v Indian Wells.

Autor TASR
Indian Wells 4. marca (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková oznámila zasnúbenie s brazílskym podnikateľom Georgiosom Frangulisom. Líderka rebríčka WTA o tom informovala vo videu na Instagrame so slovami: „Ty a ja, navždy.“

Správa vyvolala vlnu gratulácií od tenistov vrátane Carlosa Alcaraza, Novaka Djokoviča či Amandy Anisimovej, jej možnej súperky v Indian Wells. Pre Sobolenkovú pôjde o prvý turnaj od finálovej účasti na januárového Australian Open, kde v troch setoch nestačila na Jelenu Rybakinovú, pripomenula agentúra AP.
