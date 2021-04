Sobolenková postúpila do 2. kola turnaja WTA v Madride

dvojhra - 1. kolo:

Aryna Sobolenková (Biel.-5) - Vera Zvonarevová (Rus.) 6:1, 6:2

Karolína Muchová (ČR) - Wang Čchiang (Čína) 6:1, 6:3

Maria Sakkariová (Gr.-16) - Amanda Anisimovová (USA) 0:6, 6:1, 6:4

Darija Kasatkinová (Rus.) - Irina Beguová (Rum.) 4:6, 6:4, 7:6 (1)

Naomi Osaková (Jap.-2) - Misaki Doiová (Jap.) 7:5, 6:2

Anett Kontaveitová (Est.) - Nina Stojanovičová (Srb.) 7:6 (4), 7:5

Jessica Pegulová (USA) - Sorana Cirsteová (Rum.) 7:6 (5), 6:3

Simona Halepová (Rum.-3) - Sara Sorribesová Tormová (Šp.) 6:0, 7:5

Elise Mertensová (Belg.-13) - Čang Šuaj (Čína) 6:3, 6:3

Anastasia Pavľučenkovová (Rus.) - Madison Keysová (USA) 7:5, 6:2

Čeng Saj-saj (Čína) - Magda Linettová (Poľ.) 6:2, 3:6, 6:1

Jelena Ostapenková (Lot.) - Polona Hercogová (Slovin.) 6:3, 6:1

Jelena Rybakinová (Kaz.) - Ajla Tomljanovičová (Aus.) 6:4, 6:0

Karolína Plíšková (ČR-6) - Cori Gauffová (USA) 5:7, 6:3, 6:2

Madrid 30. apríla (TASR) - Bieloruská tenistka Aryna Sobolenková postúpila do 2. kola dvojhry na turnaji WTA v Madride. Ako piata nasadená zdolala v úvodnom vystúpení Rusku Veru Zvonarevovú 6:1, 6:2. Ďalej ide aj turnajová dvojka Naomai Osaková, ktorá so poradila so svojou japonskou krajankou Misaki Doiovou 7:5, 6:2.