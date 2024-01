Sobolenková postúpila do osemfinále na turnaji Australian Open

ženy - dvojhra - 3. kolo:



Cori Gauffová (USA-4) - Alycia Parksová (USA) 6:0, 6:2,

Mirra Andrejevová (Rus.) - Diane Parryová (Fr.) 1:6, 6:1, 7:6 (5),

Marta Kosťuková (Ukr.) - Jelina Avanesjanovová (Rus.) 2:6, 6:4, 6:4,

Arina Sobolenková (Biel.-2) - Lesia Curenková (Ukr.-28) 6:0, 6:0,

Amanda Anisimovová (USA) - Paula Badosová (Šp.) 7:5, 6:4

Melbourne 19. januára (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa suverénnym spôsobom prebojovala do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Druhá nasadená obhajkyňa titulu v 3. kole deklasovala Ukrajinku Lesiu Curenkovú 6:0, 6:0. V dueli o postup do štvrťfinále nastúpi proti Američanke Amande Anisimovovej, ktorá zdolala Španielku Paulu Badosovú 7:5, 6:4."Teší ma, že som prvýkrát počas pôsobenia na WTA Tour vyhrala zápas bez straty gemu. Inšpirovala ma Iga Swiateková, ktorá vlani neraz triumfovala týmto spôsobom, snažím sa jej priblížiť. Som veľmi spokojná s úrovňou mojej hry a dúfam, že budem pokračovať v tomto trende. Už sa teším na zápas s Amandou. Som rada, že po pauze je späť a opäť podáva kvalitné výkony," uviedla Sobolenková pre akreditované médiá.Úlohu favoritky potvrdila aj štvrtá nasadená Američanka Cori Gauffová, vlaňajšia šampiónka US Open si poradila so svojou krajankou Alyciou Parksovou hladko 6:0, 6:2. "Som veľmi spokojná s predvedeným výkonom. Nebol to však až taký jednoduchý zápas, ako ukazuje konečné skóre. Alycia dáva razantné údery a keď má svoj deň, je veľmi ťažké proti nej hrať," povedala pre akreditované médiá Gauffová, ktorú v osemfinále čaká víťazka zápasu medzi Poľkou Magdalenou Frechovou a Ruskou Anastasiou Zacharovovou.