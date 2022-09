Sobolenková postúpila do semifinále dvojhry na US Open

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Arina Sobolenková (Biel.-6) - Karolína Plíšková (ČR-22) 6:1, 7:6 (4)



New York 7. septembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa rovnako ako vlani prebojovala do semifinále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. Vo štvrťfinále ako nasadená šestka vyradila Češku Karolínu Plíškovú 6:1, 7:6 (4). V dueli o postup do finále nastúpi v noci na piatok SELČ proti víťazke súboja medzi najvyššie nasadenou Poľkou Igou Swiatekovou a domácou Američankou Jessicou Pegulovou.Sobolenková v prvom sete duelu s Plíškovou na dvorci dominovala, výborne returnovala a mala navrch aj pri dlhších výmenách. V druhom dejstve si obe hráčky držali servis a tak rozhodnutie padlo až v tajbrejku, v ktorom slávila úspech Bieloruska. Sobolenková zahrala proti finalistke US Open z roku 2016 celkovo 30 winnerov vrátane siedmich es.