Sobolenková postúpila do semifinále MS WTA, Sakkariová bez straty setu

MS WTA Tour vo Fort Worthe



skupina Nancy Richeyovej:



Arina Sobolenková (Biel.-7) - Jessica Pegulová (USA-3) 6:3, 7:5, Maria Sakkariová (Gr.-5) - Ons Jabeurová (Tun.-2) 6:2, 6:3

tabuľka:



1. Sakkariová 3 3 0 6:0 3 - postup



2. Sobolenková 3 2 1 4:3 2 - postup



3. Jabeurová 3 1 2 3:5 1



4. Pegulová 3 0 3 1:6 0

Fort Worth 5. novembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková si zaistila postup do semifinále MS WTA Tour v americkom Fort Worthe. V skupine Nancy Richeyovej zdolala Američanku Jessicu Pegulovú 6:3, 7:5. Postup zo skupiny si už skôr vybojovala Maria Sakkariová z Grécka, ktorá zdolala druhú nasadenú Ons Jabeurovú z Tuniska 6:2, 6:3.Jabeurová by si triumfom zaistila postup, no v zápase so Sakkariovou mala až 31 nevynútených chýb a nedarilo sa jej ani na podaní. Naopak Grékyňa mala úspešnosť prvého podania 70 percent oproti 51 percentám Jabeurovej, pri druhom podaní bol rozdiel 82 percent oproti 61 percentám. Sakkariová nestratila na turnaji ani set, v skupine Tracy Austinovej je zatiaľ bez straty setu Poľka Iga Swiateková, ktorú čaká v noci na nedeľu posledný zápas v skupine proti Coco Gauffovej.Sobolenková sa pri svojom debute na turnaji WTA Finals minulý rok v Guadalajare nekvalifikovala do semifinále, teraz sa jej to podarilo.citovala tenistku agentúra AP.Pegulová netajila sklamanie z toho, že na turnaji ani raz neuspela.povedala 28-ročná hráčka.