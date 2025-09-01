< sekcia Šport
Sobolenková postúpila do štvrťfinále dvojhry
V bojoch o semifinále budú dve nenasadené Češky. Markéta Vondroušová si poradila s deviatkou turnaja Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu v pomere 6:4, 5:7, 6:2.
Autor TASR
New York 1. septembra (TASR) - Americká tenistka Jessica Pegulová sa stala prvou štvrťfinalistkou dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej štvorky si poradila hladko s krajankou Ann Liovou 6:1 a 6:2. Pozíciu favoritky potvrdila najvyššie nasadená Bieloruska Arina Sobolenková, ktorá vyradila Španielku Cristinu Bucsovú po výsledku 6:1, 6:4.
„Som veľmi šťastná z víťazstva a mám pocit, že sa každým zápasom zlepšujem,“ povedala svetová jednotka rebríčka WTA, ktorá môže byť prvou ženou s úspešnou obhajobou titulu na US Open od Sereny Williamsovej v roku 2014. „Nemyslím na minulý rok. Som šťastná, že sa mi to už raz podarilo, ale chcem to dosiahnuť ešte mnohokrát,“ dodala Sobolenková.
V bojoch o semifinále budú dve nenasadené Češky. Markéta Vondroušová si poradila s deviatkou turnaja Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu v pomere 6:4, 5:7, 6:2. Ďalej sa prebojovala aj Barbora Krejčíková, na ktorej rakete skončila domáca Taylor Towsendová po výsledku 1:6, 7:6 (13), 6:3. Trojnásobné české zastúpenie vo štvrťfinále môže skompletizovať 11. nasadená Karolína Muchová, ktorú čakal duel s Ukrajinkou Martou Kosťjukovou.
„Som veľmi šťastná z víťazstva a mám pocit, že sa každým zápasom zlepšujem,“ povedala svetová jednotka rebríčka WTA, ktorá môže byť prvou ženou s úspešnou obhajobou titulu na US Open od Sereny Williamsovej v roku 2014. „Nemyslím na minulý rok. Som šťastná, že sa mi to už raz podarilo, ale chcem to dosiahnuť ešte mnohokrát,“ dodala Sobolenková.
V bojoch o semifinále budú dve nenasadené Češky. Markéta Vondroušová si poradila s deviatkou turnaja Jelenou Rybakinovou z Kazachstanu v pomere 6:4, 5:7, 6:2. Ďalej sa prebojovala aj Barbora Krejčíková, na ktorej rakete skončila domáca Taylor Towsendová po výsledku 1:6, 7:6 (13), 6:3. Trojnásobné české zastúpenie vo štvrťfinále môže skompletizovať 11. nasadená Karolína Muchová, ktorú čakal duel s Ukrajinkou Martou Kosťjukovou.
ženy - dvojhra - osemfinále:
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:1, 6:4, Markéta Vondroušová (ČR) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 6:4, 5:7, 6:2, Barbora Krejčíková (ČR) - Taylor Towsendová (USA) 1:6, 7:6 (13), 6:3, Jessica Pegulová (USA-4) - Ann Liová (USA) 6:1, 6:2
Arina Sobolenková (Biel.-1) - Cristina Bucsová (Šp.) 6:1, 6:4, Markéta Vondroušová (ČR) - Jelena Rybakinová (Kaz.-9) 6:4, 5:7, 6:2, Barbora Krejčíková (ČR) - Taylor Towsendová (USA) 1:6, 7:6 (13), 6:3, Jessica Pegulová (USA-4) - Ann Liová (USA) 6:1, 6:2