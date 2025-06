Sobolenková postúpila v Paríži prvýkrát do finále dvojhry

ženy - dvojhra - semifinále:



Arina Sobolenková (Biel.-1) - Iga Swiateková (Poľ.-5) 7:6 (1), 4:6, 6:0

Paríž 5. júna (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa prvýkrát v kariére prebojovala do finále dvojhry na grandslamovom Roland Garros. Svetová i turnajová jednotka zdolala v semifinále piatu nasadenú obhajkyňu titulu Poľku Igu Swiatekovú 7:6 (1), 4:6, 6:0. Bieloruska ukončila jej 26-zápasovú víťaznú šnúru na parížskej antuke.V dueli o štvrtú singlovú grandslamovú trofej nastúpi v sobotu proti víťazke súboja medzi Američankou Cori Gauffovou a Francúzkou Lois Boissonovou. Sobolenkovej ideálne vyšiel úvod zápasu so Swiatekovou, keď trikrát prelomila podanie súperky a vybudovala si náskok 4:1. Poľka v ďalších minútach spresnila hru, výrazne obmedzila počet nevynútených chýb a otočila na 5:4. O osude prvého setu napokon rozhodol tajbrejk, v ktorom dominovala Bieloruska, keď Poľke dovolila uhrať iba jediný bod.Swiateková sa rýchlo otriasla a v druhom sete bola na dvorci lepšou hráčkou. Za stavu 1:1 prelomila Sobolenkovej podanie a v jeho ďalšom priebehu si suverénne držala servis. V rozhodujúcom dejstve však prevzala opraty zápasu do svojich rúk Sobolenková, rýchlo odskočila Poľke na 5:0 a ukončila dominanciu Swiatekovej na dvorci Philippa Chatriera. Z kurtu ju vyprevadila „kanárom"." uviedla Sobolenková v pozápasovom interview s bývalým švédskym tenistom Matsom Wilanderom.