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Sobolenková sa na US Open predstaví v mixe po boku Djokoviča

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Na archívnej snímke bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Foto: TASR/AP

Dvojnásobnými obhajcami titulu sú Taliani Sara Erraniová s Andreom Vavassorim.

Autor TASR
New York 27. júla (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa predstaví v mixe na US Open po boku 24-násobného grandslamového šampióna Srba Novaka Djokoviča. Hrať sa bude 25.-26. augusta na dvoch najväčších dvorcoch v areáli vo Flushing Meadows - na štadióne Arthura Ashea a kurte Luisa Armstronga. Víťazný miešaný pár získa prémiu milión USD.

Svetová singlová dvojka Kazaška Jelena Rybakinová si zahrá spoločne s domácim Američanom Taylorom Fritzom, Japonka Naomi Osaková so svojím krajanom Keiom Nišikorim. K favoritom na zisk trofeje bude patriť aj americko-britský pár Jessica Pegulová, Jack Draper. Dvojnásobnými obhajcami titulu sú Taliani Sara Erraniová s Andreom Vavassorim, pripomenula agentúra AP.
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