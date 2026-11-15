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Sobolenková sa ospravedlnila za správanie v zápase: „Frustrovaná“
Krátko po konci stretnutia sa začal na sociálnych sieťach šíriť moment zo stretnutia, v ktorom mala mať Sobolenková nevyberavé komentáre v ruskom jazyku.
Autor TASR
Indian Wells 15. novembra (TASR) - Bieloruská tenistka Arina Sobolenková sa ospravedlnila za svoje správanie v stretnutí MS WTA Tour v americkom Indian Wells proti Ukrajinke Jeline Svitolinovej. Bývalá jednotka svetového rebríčka WTA podľa niektorých používateľov sociálnych sietí adresovala urážlivé slová súperke.
Krátko po konci stretnutia sa začal na sociálnych sieťach šíriť moment zo stretnutia, v ktorom mala mať Sobolenková nevyberavé komentáre v ruskom jazyku. Jej slová nebolo počuť pre hluk publika. „Bola som frustrovaná z malej skupinky divákov, ktorí sa agresívnym spôsobom radovali z mojich chýb a ja som proste v danom momente reagovala emotívne. Mala som svoju frustráciu riešiť iným spôsobom a chcem sa týmto spôsobom ospravedlniť každému, koho sa to dotklo. Môj komentár nebol namierený smerom voči Jeline,“ cituje The Athletic stanovisko Sobolenkovej.
Bieloruska sa rozlúčila s koncoročným podujatím už po skupinovej fáze, prehra so Svitolinovou znamenala koniec nádejí na semifinále a prípadný prvý kariérny triumf na MS WTA. „Videla som kúsok toho klipu, keďže bol na sociálnych sieťach. Ja však verím, že naše stretnutia sú o rešpekte. Na tribúnach je množstvo ukrajinských vlajok a fanúšikov, takže je prirodzené, že chcú, aby som v tomto konkrétnom stretnutí uspela,“ vyjadrila sa Svitolinová k celej situácii.
Krátko po konci stretnutia sa začal na sociálnych sieťach šíriť moment zo stretnutia, v ktorom mala mať Sobolenková nevyberavé komentáre v ruskom jazyku. Jej slová nebolo počuť pre hluk publika. „Bola som frustrovaná z malej skupinky divákov, ktorí sa agresívnym spôsobom radovali z mojich chýb a ja som proste v danom momente reagovala emotívne. Mala som svoju frustráciu riešiť iným spôsobom a chcem sa týmto spôsobom ospravedlniť každému, koho sa to dotklo. Môj komentár nebol namierený smerom voči Jeline,“ cituje The Athletic stanovisko Sobolenkovej.
Bieloruska sa rozlúčila s koncoročným podujatím už po skupinovej fáze, prehra so Svitolinovou znamenala koniec nádejí na semifinále a prípadný prvý kariérny triumf na MS WTA. „Videla som kúsok toho klipu, keďže bol na sociálnych sieťach. Ja však verím, že naše stretnutia sú o rešpekte. Na tribúnach je množstvo ukrajinských vlajok a fanúšikov, takže je prirodzené, že chcú, aby som v tomto konkrétnom stretnutí uspela,“ vyjadrila sa Svitolinová k celej situácii.